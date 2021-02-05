2021/02/05 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوىالناطق الرسمي باسم خلية الازمة في نينوى : ننوه بعدم وجود اي قرارات لفرض حظر للتجوال كما اشيع على مواقع التواصل الاجتماعي وان جميع القرارات تتخذ من قبل خلية الازمة في محافظة نينوى برئاسة السيد المحافظ نجم الجبوري بناءا على توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ،،، وفي نفس الوقت نوصي المواطنين بالضرورة القصوى للالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وخصوصا لبس الكمامات والابتعاد عن التجمعات البشرية والتعقيم.#المكتب_الاعلامي

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى تنفي فرض حظر للتجوال في مناطق المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى تنفي فرض حظر للتجوال في مناطق المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).