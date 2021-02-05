الكعبي: موازنة 2021 ستكون ضامنة لحقوق المواطنين من زاخو للبصرة

2021/02/05 | 12:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أن الموازنة العامة لعام 2021 ستكون ضامنة لحقوق المواطنين من زاخو للبصرة.وقال الكعبي في تصريح متلفز لقناة العراقية الاخبارية اليوم الجمعة، إن "المفاوضات مستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشأن المشاكل العالقة بين الجانبين كمسألة النفط والواردات غير النفطية"، مبيناً أن "المفاوضات بينما تسير بشكل صحيح والاختلاف على جوانب رقمية وفنية منها ما يتعلق بعدد موظفي الاقليم وطبيعة الرقابة في ديوان الرقابة الاتحادي وهيأة النزاهة الاتحادية على بعض القطاعات الموجودة في الاقليم وآليات السيطرة على المنافذ غير الشرعية والقانونية المتواجدة في الاقليم والتي تؤثر على الاقتصاد العراقي والنتاج المحلي".واوضح الكعبي، أن "موازنة العام الحالي ستكون عراقية خاصة للشعب من زاخو للبصرة ولا تفضيل لطرف على حساب طرف آخر"، لافتا الى أن "الثروات الطبيعية حق لعموم العراقيين".واشار الى أن "مشاكل الموازنة تكمن في الامور العالقة بين الاقليم والمركز، بالاضافة الى حجم الانفاق العالي فيها وانه لا توجد موازنة في اي دولة يشكل العجز فيها 44 بالمئة"، مؤكدا ان "اعضاء مجلس النواب جادون بان لا تتكبد الاجيال المقبلة قروضا اضافية لسد العجز او لمشاريع ليست لها اولوية"./انتهى9

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