الرافدين :بطاقة الماستر كارد للموظف كفيلة بمنح السلفة

2021/02/05 | 12:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد مصرف الرافدين ان بطاقة الماستر كارد التي يمتلكها الموظفون الموطنة رواتبهم على مصرفنا، تعد وحدها كفيلة لمنح السلفة.وقال المصرف في بيان ان بطاقة الماستر كارد لدى الموظفين الموطنة رواتبهم على مصرفنا ، وحدها كفيله بمنحهم السلفة وان ما اشيع عن دعوة المصرف للموظفين بجلب كتاب تأييد استمرارية الخدمة من دوائرهم ، غير صحيح اطلاقا والمصرف ينفي ذلك.واضاف : ان هذا الاجراء يخص فقط الموظفين غير الموطنة رواتبهم على مصرفنا ، لذا على الموظف حامل بطاقة الماستر استصحاب بطاقته فقط والتوجه للتقديم على السلفة عن طريق فروع المصرف في بغداد والمحافظات الاسبوع المقبل ومنح السلفة له في نفس يوم التقديم عليها./انتهى9

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