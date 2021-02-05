نوريان لا قصد ساسي - مصطفى محمد غريب

2021/02/05 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب نص----أتذكر..والذكرى تنفع للتبصير والتاريخ منصات للتدقيقتتكرر في التاريخ ولكن شكلاً آخرنوري..أصبح اسماً مألوفاًفي العهد الملكيوالبورتسموث- -1والحلف البغداديانتاج العقل المتخلفالمرتبط الموثوق الامبرياليكان النوري يرى: ان الدار المأمونةبالسيد والتاريخ الموروث بحكم التقليدظناً أن العالم واقف لا يتغير..وعلامات "النكرة " في السلمان امان ال ......





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