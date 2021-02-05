2021/02/05 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسام_الدين_مسعد (الممثل المتلقي المتلقي الممثل)»»»»»»««««««««««ديالكتيك لاتعثر عليه إلا في عروض مسرح الشارع التي تناقش القضايا اليوميه للمتلقي بوجه عام وعقب دراسات ديموجرافيه وسيسيولوجيه وسيكولوجيه هي التي تكون بمثابة اللبنة الاولي في تكون العلاقة الثنائيه المنشأه للديالكتيك او الجدلية التي عنوانها (الممثل المتلقي والمتلقي الممثل) لكن السؤال الذي يقفز علي أذهاننا هل الممثل يمكنه أن يكون متلقي داخل عرض مسر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الممثل المتلقي والمتلقي الممثل - حسام الدين مسعد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الممثل المتلقي والمتلقي الممثل - حسام الدين مسعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).