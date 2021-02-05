إخلاء أكثر من 100 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر

2021/02/05 | 12:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية إخلاء أكثر من مئة حاوية تحتوي مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر.

وأكدت الهيئة في بيان أن الأجهزة المختصة أخلت مئة وثلاث حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة توزعت بواقع اثنتين وثمانين حاوية في ميناء أم قصر الجنوبي وأربع عشرة حاوية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط وسبع حاويات في ميناء أم قصر الشمالي، مبينة أن جميع هذه الحاويات تعود إلى وزارة النفط وتحتوي على مواد شديدة الخطورة.

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