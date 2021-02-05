واشنطن وباريس تدعوان إلى تأليف حكومة لبنانية فاعلة

2021/02/05 | 12:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان-ايف لودريان، لبنان إلى المسارعة في تأليف حكومة.

وفي بيان مشترك، شدد الوزيران على الضرورة الملحة والحيوية لأن يقوم المسؤولون اللبنانيون أخيرا بتنفيذ التزاماتهم بتشكيل حكومة ذات مصداقية وفاعلية وبالعمل على تحقيق إصلاحات ضرورية تتوافق مع تطلعات الشعب اللبناني.

ويذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون كلف قبل نحو ستة أشهر، وفق الاستشارات النيابية الملزمة، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري تأليف حكومة.



لكن المسألة لا تزال عالقة وسط أزمة سياسية حادة يرافقها تدهور اقتصادي.

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