2021/02/05 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، الجمعة، استقطاع 20% من موازنة الرئاسات الثلاث في موازنة العام 2021، فيما أكدت تخفيض سقف الموازنة الى 130 تريليون دينار بدلاً من 164 تريليوناً.

وقالت عضو اللجنة المالية النائبة ماجدة التميمي في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، قولها إن "الفقرة الخاصة بالاستقطاعات التي أتت من الحكومة في مسودة الموازنة تم الغاؤها وتعويضها بتطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982".

وأضافت أنه "تم تخفيض سقف الانفاق في الموازنة من 164 تريليون دينار الى 130 تريليوناً، كما تم زيادة الإيرادات الأخرى"، مؤكدة أن "الموازنة تضمنت الكثير من الاصلاحات الاقتصادية".

وأوضحت أنها "ترأست اللجنة الفرعية الخاصة للرئاسات الثلاث في الموازنة وتمكنت من استقطاع نسبة 20% من موازنة كل رئاسة من الرئاسات الثلاث في الموازنة".

وأشارت الى أن "مجلس النواب أخذ دور السلطتين التنفيذية والتشريعية في ذات الوقت بموازنة 2021"، مبينة أنه "تمت دراسة كل مادة في الموازنة 5 مرات وبنقاشات مستفيضة".

وتابعت التميمي، أن "اللجنة المالية استضافت 90 الى 95 في المئة من الجهات التنفيذية ،ومنها ديوان الرقابة المالية، وتم التباحث بملاحظات مهمة في القطاع النفطي وجولات التراخيص"، مشيرة الى أن "هناك هدراً وخسارات كبيرة في هذا القطاع ،التي يحتاج جزء منها الى قرار وأجزاء أخرى الى قانون".

وحول إجازة الخمس سنوات للموظفين أكدت التميمي، أنه "تمت الموافقة على إجازة الخمس سنوات لمرة واحدة، أي لا يحق للموظف أن يقدم على إجازة ثانية، مبينة أن موظف الخمس سنوات مشمول بقانون ضريبة الدخل من راتبه الاسمي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تعلن استقطاع 20% من موازنة الرئاسات وتتحدث عن إجازة الموظفين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تعلن استقطاع 20% من موازنة الرئاسات وتتحدث عن إجازة الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).