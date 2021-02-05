الصحة العالمية تدعو إلى اعتماد مبدأ التكافؤ والتكامل في عمليات التطعيم

2021/02/05 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت منظمة الصحة العالمية الدعوة إلى اعتماد مبدأ التكافؤ والتكامل لتسريع عمليات التطعيم بلقاحات كورونا.

ودعا مسؤول الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الدول الغنية إلى إظهار التكافؤ والمساندة للدول الفقيرة ومشاركة جرعاتها مع تلك الدول غير القادرة على شراء لقاحات كورونا، مشددا على أهمية قيام الشركات المنتجة بضم الجهود لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأعربت المنظمة عن قلقها من فاعلية اللقاحات الحالية على النسخ المتحورة من الفيروس، وهذا يتطلب تعزيز قدرة الدول مجتمعة على مواجهة التسلسل الجيني للفيروس.

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