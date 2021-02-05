2021/02/05 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الهند 12 ألفا و408 إصابات جديدة

بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24

الماضية فيما سجلت المانيا 12 ألفا و908

إصابات في كورونا، خلال ال24 ساعة

الماضية

وذكرت وزارة الصحة الهندية وفق ما

أوردته صحيفة /

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا والهند تسجلان ارتفاعات كبيرة باصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا والهند تسجلان ارتفاعات كبيرة باصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).