هجوم بالقنابل على مقر للحزب الشيوعي في النجف الاشرف

2021/02/05 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مقر الحزب الشيوعي العراقي في

محافظة النجف، يوم الجمعة، لهجوم

بالقنابل الحارقة والرصاص الحي من قبل

مسلحين مجهولين، من دون أن يسفر عن

خسائر بشرية.

وذكر الحزب في بيان حصلت وكالة نون

عليه ، أن مقره

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