2021/02/05 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر موقع أن بي آر، الأميركي تقريرا تحدث فيه عن إمكانية عودة الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات في العراق في ظل تزايد نسبة الفقر والبطالة والارتفاع الكبير بالأسعار.

وذكر التقرير أن الاحتجاجات الشعبية خلال الفترة الماضية قد هزت معظم أرجاء العراق إلا أن أكبرها وأشدها كان من نصيب بغداد وذي قار حيث شهدت هذه التظاهرات مواجهات شديدة في محاولة لإخمادها، مشيرا إلى أن معدل الفقر قفز من عشرين بالمئة في عام الفين وثمانية عشر إلى أكثر من ثلاثين بالمئة خلال العام وهذا سيكون سببا رئيسيا لعودة التظاهرات والاحتجاجات خلال الفترة المقبلة.https://www.npr.org/2021/02/03/961149079/in-iraqs-dire-economy-poverty-is-rising-and-so-are-fears-of-instability

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير أميركي: عودة التظاهرات في العراق أمر وارد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير أميركي: عودة التظاهرات في العراق أمر وارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).