ماكرون: سأبذل كل ما بوسعي لإرساء الحوار بين واشنطن وطهران

2021/02/05 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إنّه يعتزم بذل كل ما بوسعه لدعم أي مبادرة أميركية لإرساء الحوار مع طهران حول الملف النووي الإيراني.

وذكر ماكرون في كلمة أمام “المجلس الأطلسي” للأبحاث أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية انه سيدعم حوارا جديدا مع إيران حول الاتفاق النووي، مؤكدا الحاجة لإيجاد سبيل لمشاركة المملكة العربية السعودية في هذا الحوار، بالإضافة إلى إسرائيل.

وفي مقابلة سابقة مع صحيفة جورنال دو ديمانش، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن إيران بصدد بناء قدراتها في مجال التسلح النووي، وإنه من الضروري أن تعود طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي الموقع في الفين وخمسة عشر.

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