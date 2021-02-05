التعليمات الخاصة بمنح الالقاب العلمية في العراق

2021/02/05 | 12:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، التعليمات الخاصة بمنح الألقاب العلمية.

الوزارة ذكرت في بيان ان “كتاباً صدر بتوقيع وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي ملحقا للامر الوزاري الخاص بمنح الالقاب العلمية المرقم (18) لعام 2021 واستنادا الى قانون 20 لسنة 2020 والخاص بمنح الالقاب العلمية ولاطلاع كافة منتسبي دوائر الصحة في بغداد والمحافظات الحاصلين على شهادات (الدكتوراه، البورد، الماجستير او ما يعادلها) والراغبين بالحصول على اللقب العلمي (مدرس مساعد، مدرس، استاذ مساعد، استاذ) ومن تنطبق عليهم الشروط لغرض التقديم للحصول على اللقب العلمي عبر حساباتهم في البوابة الالكترونية”.

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