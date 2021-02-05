2021/02/05 | 12:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري / خاص رأى النائب عن محافظة نينوى، نايف الشمري، اليوم الجمعة، أنه لن تكون هناك مشاركة انتخابية في المحافظة.وقال الشمري في تصريح خص به (المركز الخبري)، إنه “لن تكون هنالك مشاركة واسعة في الانتخابات بنينوى، والسبب ليس عزوف اهالي نينوى عن المشاركة بالانتخابات، بل لقلة مراكز الاقتراع المنتشرة بالمحافظة”.وأوضح أن “هذه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن نينوى: لن تكون هنالك مشاركة انتخابية بالمحافظة..



السبب؟ المركز الخبري الوطني.

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