2021/02/05 | 12:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مدينة السليمانية منذ ساعات الصباح الاولى لليوم الجمعة موجة من الامطار مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما سماء المدينة ملبدة بالغيوم، وخيم الضباب على المدينة.

PUKmedia / تصوير: دانا حمه غريب

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الضباب يخيم على السليمانية ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الضباب يخيم على السليمانية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).