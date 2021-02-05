شقلاوة... الطلبة الايزيديون يستذكرون شهداء كوجو

2021/02/05 | 12:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام الطلبة الايزيديون في الكلية التقنية في مدينة شقلاوة التابعة لمحافظة اربيل مراسيم تأبينية خاصة بشهداء كوجو.

واستذكر الطلة الايزيديون المجزرة التي ارتكبها ارهابيو داعش في قرية كوجو بعد اقتحامه قضاء شنكال في 2014.

يأتي ذلك في وقت من المقرر ان يتم يوم غد السبت اجراء مراسيم خاصة في مقبرة شهداء كوجو في القرية لاستقبال ودفن رفات 104 شهداء من اهالي القرية تم العثور عليهم في مقابر جماعية في المنطقة.

PUKmedia / تحسين شيخ كالو

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