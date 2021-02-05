2021/02/05 | 12:39 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشاف مومياء مصرية نادرة لم يسجل لها مثيل في تاريخ الفراعنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/05 | 12:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

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