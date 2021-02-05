الرافدين يصدر توضيحاً جديداً بشأن السلف

2021/02/05 | 12:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أصدر مصرف الرافدين، الجمعة، توضيحاً جديداً بشأن منح السلف للموظفين الموطنة رواتبهم وغير الموطنة.وذكر المصرف بيان في بيان تلقته /المعلومة/، أن “الموظفين الموطنة رواتبهم على مصرفنا ومن حاملي بطاقة الماستر كارد حيث تكون هذه البطاقة وحدها كفيله بمنحه السلفة وان ما اشيع عن دعوة المصرف للموظفين بجلب كتاب تأييد استمرارية الخدمة من دائرته فهذا غير صحيح اطلاقا والمصرف ينفي ذلك وان هذا الاجراء يخص فقط الموظفين غير الموطنة رواتبهم على مصرفنا”.ودعا، الموظف حامل بطاقة الماستر إلى “استصحاب بطاقته فقط والتوجه للتقديم على السلفة عن طريق فروع المصرف في بغداد والمحافظات الاسبوع المقبل ومنح السلفة له في نفس يوم التقديم عليها”.انتهى/25

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