الوطن يباع بالتفصيخ !!!

2021/02/05 | 12:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / باقر الجبوري..

عشرة بربع✍️.



النفط للاردن بربع وبنص الربع !!✍️.



اعفاء السلع المصدرة من الاردن الى العراق من الكمرك بعد نزع الليبل ( العلامة ) الاسرائيلية منها .✍️.



التباحث مع مصر العربية لاصلاح المنظومة الكهربائية وترك عقود شرمة سيمنز مع ان مصر نفسها تعاقدت مع سيمنز لاصلاح وتطوير منظومة الكهرباء فيها ( فلم هندي ) !!✍️.



محطات كهرباء البصرة تباع للاكراد ببلاش ( أثنين بربع )✍️.



اصول الدولة العراقية اصبحت بيد وزير متحزب يبيع منها ما يشاء لمن يشاء وبالمبلغ الذي يشاء ( ثلاثة بربع ) !!!✍️.



الديون التي للحكومة على شركات النقل !تسقط عمن يشاؤون ومتى يشاؤون (( كله بنص بربع )) !!✍️.



مئة وثمان عشرون مليار دولار بذمة الاقليم للمركز عن قيمة دين الاقليم للمركز عن قينة النفط الذي باعه الاقليم خلال ( 17 ) عام وقبض ثمنه ( بجيب البرزاني ) ستقوم حكومة المركز المفلسة بتسديده الى خزينة حكومة المركز المفلسة نيابة عن الاخوة الاكراد ((خواردة))✍️.



العقود والمقاولات والمناقصات هي لمن يضع في كيس السلطان ( كومنشنات ) والدولارات !!✍️.



هدر بالترليونات في موازنة تجمع بين ( التقشف ) في رواتب الموظفين و( التبذير ) في تنظيف قصور الرئاسات !!!ولازال الحمقى والمتغابين حتى الساعة ينتظرون الفرج !!ينتظرون … متى تنطق الأصنام !!فإن لم تنطق ولن تنطق !!!فما نطقوا ولن ينطقوا !!فلا صوت يعلوا على أصواتها !!!وهل للاصنام من صوت !!!نعم لن يعلوا على أصواتها …حيرة … الاطرش ينتظر ان يقول له الاعمى أن أمامه حفرةتحياتي …

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