’’الاتجار بالبشر’’.. نائبة تتحدث عن استغلال العصابات لهذه الفئة

2021/02/05 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، ريزان الشيخ دلير، الجمعة (5 شباط 2021)، أن عصابات الاتجار بالبشر تستغل الضعف المعيشي للكثير من العوائل، فضلا عن الانفلات الأمني الذي شهده البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن.

وقالت دلير في حديث خصت به (بغداد اليوم)، إن "الانفلات الأمني الذي شهده البلاد ساهم بشكل كبير في تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، بالتالي القوات الأمنية مطالبة بتكثيف جهودها من أجل الحد من هذه الظاهرة".

وأضافت أن "تلك العصابات تستغل الظروف المعيشية القاهرة للكثير من العوائل لاستغلالهم"، مبينة أن "قانون 28 لسنة 2012 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر غير مفعل بشكل كامل على أرض الواقع".

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