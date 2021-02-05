القبض على (٦) ارهابيين وضبط (٦)اوكار تابعة لداعش في كركوك

2021/02/05 | 12:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت وكالة الاستخبارات القبض على (٦) ارهابيين وتضبط (٦)اوكار تابعة لداعش في كركوك .وقالت في بيان ان مفارزها القت القبض على ستة ارهابيين بمناطق مختلفة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وعملهم بمايسمى قاطع دجلة و نينوى وفرقة الفرقان تحت كنى واسماء مختلفة، وضبطت ستة اوكار تابعة لعصابات داعش في قضاء الحويجة وداقوق احتوت على عدد من العبوات الناسفة والاسلحة الخفيفة ومواد لوجستية (غذائية وطبية) وجهازي اتصال ودراجة نارية يستخدمها الارهابيون للتنقل ./انتهى9

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