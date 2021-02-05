القبض على 6 دواعش وضبط 6 أوكار للتنظيم في كركوك

2021/02/05 | 12:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على ستة عناصر من تنظيم داعش، وضبط ستة أوكار تابعة للتنظيم في محافظة كركوك.وقالت الوكالة، في بيان، إنه “من خلال متابعة عناصر عصابات داعش، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية من القاء القبض على ستة ارهابيين بمناطق مختلفة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش، وعملهم بمايسمى قاطع دجلة و نينوى وفرقة الفرقان تحت كنى واسماء مختلفة”.واشارت إلى “ضبط ستة اوكار تابعة لعصابات داعش في قضاء الحويجة وداقوق احتوت على عدد من العبوات الناسفة والاسلحة الخفيفة ومواد لوجستية (غذائية وطبية)، وجهازي […]

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