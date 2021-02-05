رصاصة وشمعة وسمك سلمون!! - احمد جمعة

2021/02/05 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة وسط قعر نظام مُنتهك بعالمِ حرية التعبير...



انطفأت شمعةٌ أخرى من شموع التنوير العربي، في لبنان...لقمان سليم...أنظم إلى قافلة الشموع على مذبح الحرية...في كلِّ دولة عربية، أما أن تُقمع بحجبِ الكتابة، أو أن تسْكتك رصاصات في الرأس وفي كلا الحالين...لا بصيص لأمّلٍ في شمعة بقلبِ نظام التكميم...مسدس أو قُفل...الشموع في عالمنا قليلة...وتكاد تنقرض، ولكن رغم ذلك قافلة الأقلام الحرة، فهي مستمرة بدفع الثمن ......





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