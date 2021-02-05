2021/02/05 | 12:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان المصري القدير عزت

العلايلي اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86

عاما.

وأعلن نجله محمود العلايلي، أنه من

المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة

العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم

لاند.

والعلايلي ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الفنان المصري عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الفنان المصري عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).