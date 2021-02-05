إلقاء القبض على متهم بالاتجار بالبشر خلال قيامه ببيع فتاتين في بغداد

2021/02/05 | 12:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت القوات الأمنية القبض على متهم بالجرم المشهود خلال قيامه ببيع فتاتين في العاصمة بغداد.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان تمكن مكتب مكافحة الاتجار بالبشر في جانب الكرخ في بغداد، بعد ورود معلومات دقيقة حول شخص يقوم بالمتاجرة بالبشر حيث تم إلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود خلال قيامه ببيع فتاتين مقابل مبلغ ستين ألف دولار، مشيرة إلى تدوين أقوال المتهم وإحالته اصوليا إلى القضاء استنادا إلى أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

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