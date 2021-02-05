2021/02/05 | 12:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عن إخلاء 103 حاويات تحتوي مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر في محافظة البصرة جنوب البلاد.وقالت الهيئة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع" اليوم الجمعة، إنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخلاء 103 حاويات تحتوي مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر العراقية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخلاء 103 حاويات تحتوي مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).