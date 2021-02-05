المالية النيابية تحدد موقفها من فرض ضرائب على رواتب المتقاعدين

2021/02/05 | 13:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]حددت اللجنة المالية النيابية، الخميس، موقفها من فرض ضريبة على المتقاعدين في مشروع قانون موازنة العام الحالي.

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