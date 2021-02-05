محافظ النجف: سنعقد جلسة عاجلة لخلية الازمة لمناقشة الموقف الوبائي

2021/02/05 | 13:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف- واع

أكد محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري اليوم الجمعة، أن الحكومة المحلية ستعقد جلسة عاجلة لخلية الازمة لمناقشة الموقف الوبائي.

وذكر الياسري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "التعاون والتعاضد أساس النجاح وتجاوز المشاكل والعقبات والأزمات وعشنا خلال السنوات الماضية الكثير من الازمات والمشاكل، على أنّ تعاونكم مع الحكومة المحلية وتكاتفكم في ما بينكم كان سر نجاحكم ونجاحنا وانتصارنا جميعا".

وأضاف: " أنا أدعوكم في هذه المرحلة إلى أن يكون هناك تعاون لتطبيق الضوابط والقرارات والتعاون مع المؤسسة الصحية وكوادرها وفرقها الجوالة وخلية الازمة لمنع تزايد اعداد الاصابات بالفيروس والالتزام بلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي في التجمعات والمولات لان هذا يصب في خدمتكم ويحافظ على سلامتكم وهي مهمة عندنا وغالية".

واشار الى أن "الحكومة المحلية ستعقد جلسة عاجلة لخلية الازمة ومناقشة الموقف الوبائي بالمحافظة".

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