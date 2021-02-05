القبض على 6 عناصر من داعش وضبط ستة أوكار في كركوك

2021/02/05 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على 6 ارهابيين وضبط 6 أوكار تابعة لداعش في كركوك.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية من القاء القبض على ستة ارهابيين بمناطق مختلفة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وعملهم بما يسمى قاطع دجلة و نينوى وفرقة الفرقان تحت كنى واسماء مختلفة، فضلاً عن ضبط ستة اوكار تابعة لعصابات داعش في قضاء الحويجة وداقوق احتوت على عدد من العبوات الناسفة والاسلحة الخفيفة ومواد لوجستية (غذائية وطبية) وجهازي اتصال ودراجة نارية يستخدمها الارهابيين للتنقل".

وأضافت، "إذ تعتبر احد الاوكار المضبوطة كنقطة اتصال بين الارهابيين القادمين من جميع المحافظات الى محافظة كركوك، حيث تم تدوين اقوال الارهابيين بالاعتراف ورفع المواد المتفجرة وردم الاوكار بدون حادث يذكر".

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