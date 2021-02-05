2021/02/05 | 13:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عام، مواصلة سلسلة من المكاسب القوية بفعل مؤشرات على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة واستمرار التزام المنتجين بكبح المعروض من الخام.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً أو 0.7 بالمئة إلى 59.24 دولاراً للبرميل، بعد أن سجلت 59.41 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 20 شباط العام الماضي.وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتاً، أو 0.8% ، إلى 56.65 دولاراً للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوى عند 56.84 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 22 كانون الثاني من العام الماضي.ويسير العقد القياسي في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 9%، والتي ستكون أكبر مكاسب أسبوعية منذ تشرين الأول.وفي إشارة إلى تقلص إمدادات النفط الخام، قفز التأخير لمدة ستة أشهر في العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط - عندما يكون سعر التسليم الفوري أعلى من سعر التسليم المستقبلي - إلى أعلى مستوياته في 13 شهراً لكلا العقدين عند 2.41 دولار و2.30 دولار للبرميل، على التوالي./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يقفز لأعلى مستوياته منذ عام) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يقفز لأعلى مستوياته منذ عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).