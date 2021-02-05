2021/02/05 | 13:13 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت جماعة الحوثي “انصار الله” في اليمن، اليوم الجمعة عن قتل واصابة المئات من قوات “التحالف العربي” بقيادة السعودية خلال العمليات العسكرية في شهر كانون الثاني/يناير.وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان اليوم “تمكنت قواتنا خلال شهر يناير الماضي من اسقاط 6 طائرات تجسسية وقتل وجرح 1283 من قوات العدو بينهم 74 سعوديا، و75 من مرتزقة الجيش السوداني”.واشار الى انه “تم تدمير واعطاب 92 مدرعة وآلية للتحالف”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جماعة الحوثي تعلن عن حصيلة عملياتها ضد التحالف العربي خلال الشهر الماضي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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