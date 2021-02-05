2021/02/05 | 13:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يرتفع الى أكثر من 59 دولارا متجاوزاً أعلى مستوى له منذ عام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/05 | 13:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يرتفع الى أكثر من 59 دولارا متجاوزاً أعلى مستوى له منذ عام) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يرتفع الى أكثر من 59 دولارا متجاوزاً أعلى مستوى له منذ عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).