إحباط محاولة اغتيال قائد طيران الجيش العراقي في بغداد

2021/02/05 | 13:21 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باحباط محاولة اغتيال قائد طيران الجيش العراقي سمير المالكي في بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الجهد الهندسي تمكن من تفكيك عبوة ناسفة موضوعة امام منزل سمير المالكي قائد طيران الجيش العراقي في حي العربي ضمن منطقة المنصور في بغداد، دون اصابات تذكر".بدورها، كتبت القوات الجوية العراقية على صفحتها في فيسبوك نبأ عاجلاً مفاده "تفكيك عبوة ناسفة أمام منزل قائد طيران الجيش في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد"، دون مزيد من التوضيح.

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