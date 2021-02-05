نائب: اغراق الاسواق بالمحاصيل المستوردة سيفقدنا نصف مزارعي العراق

2021/02/05 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد النائب مضر الكروي، الجمعة، بان اغراق الاسواق بالمحاصيل المستوردة سيفقدنا نصف مزارعي العراق خلال3 سنوات.وقال الكروي في حديث صحفي،ان” اغراق الاسواق العراقية في كل المحافظات بالمحاصيل المستوردة امر بالغ الخطورة نظرا تداعياته السلبية في دفع القطاع الزراعي للمزيد من الخسائر المادية وهو يمثل انتكاسة كبيرة توازي تداعيات سنوات الاضطرابات الامنية”.واضاف الكروي،ان العراق سيفقد نصف مزارعيه خلال 3 سنوات اذا ما استمر مسلسل اغراق الاسواق بالمحاصيل الزراعية المستوردة خاصة وان الازمة الاقتصادية الحادية ستدفع اعداد كبيرة لهجرة مهن الاباء والاجداد والبحث عن مهن اخرى لكسب لقمة العيش.

وبين ان الاتعاش الذي حصل في الزراعة يمكن ان نفقده اذا لم تتعاون كل الجهات الحكومية في ايقاف اغراق الاسواق ودعم وزارة الزراعة في تطبيق فعلي للرزنامة الخاصة بالمحاصيل الممنوعة من الاستيراد لوجود انتاج محلي.

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