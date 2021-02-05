دلير: عصابات الاتجار بالبشر تستغل الضعف المعيشي للكثير من العوائل

2021/02/05 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة القانونية النيابية عن استغلال عصابات الاتجار بالبشر، الضعف المعيشي للكثير من العوائل، فضلا عن الانفلات الأمني الذي شهده البلاد منذ عام الفين وثلاثة وحتى الآن.

وأكدت عضو اللجنة ريزان الشيخ دلير، إن الانفلات الأمني الذي شهده البلاد ساهم بشكل كبير في تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، بالتالي القوات الأمنية مطالبة بتكثيف جهودها من أجل الحد من هذه الظاهرة.

وأضافت أن تلك العصابات تستغل الظروف المعيشية القاهرة للكثير من العوائل لاستغلالهم، مبينة أن القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر غير مفعل بشكل كامل على أرض الواقع.

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