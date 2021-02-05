2021/02/05 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على إبقاء سفارة الولايات المتحدة في القدس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على إبقاء سفارة الولايات المتحدة في القدس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على إبقاء سفارة الولايات المتحدة في القدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).