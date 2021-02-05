مخالفة القانون 372 للدستور - ضياء الشكرجي

2021/02/05 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضياء_الشكرجي ككثير من القوانين في العراق التي بقيت سارية المفعول ومعمولا بها رغم مخالفتها لدستور 2005، مازال يعمل بالقانون 372، والذي يجب أن يعد باطلا بحكم الدستور.



وهذه المادة تنص على الآتي:1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات:أ- من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها.هـ- من أهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية.

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