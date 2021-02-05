نهب الآثار مستمر في مناطق النزاع العربية

2021/02/05 | 13:26 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستمر عمليات نهب الآثار في مناطق النزاعات العربية سواء في العراق أو ليبيا أو سوريا.



قطع أثرية لا تقدر بثمن يعاد بيعها في أكبر الأسواق الفنية ويطلق عليها اسم "آثار الدم".

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