الصحة الفرنسية: قيود جديدة

2021/02/05 | 13:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت كارين لاكومب، رئيسة قسم الأمراض

المعدية بمستشفى سانت أنطوان في باريس

لـ"راديو فرانس إنتر" اليوم الجمعة إن

الإجراءات الجديدة لكبح انتشار فيروس

كورونا في فرنسا "حتمية".

وأضافت لاكومب بشأن وضع البل

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