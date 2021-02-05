الحوثيون يعلنون قتل وجرح عشرات السعوديين والسودانيين خلال عملياتهم في يناير

2021/02/05 | 13:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)

اليمنية أن نحو 1.3 ألف من عناصر قوات

التحالف العربي قتلوا أو جرحوا جراء

عملياتها في شهر يناير الماضي، منهم

عشرات السعوديين والسودانيين.

وكتب قائد قوات الحوثيين، يح

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