حقوق الانسان النيابية: توصيات بشأن قانون حرية التعبير

2021/02/05 | 13:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الجمعة، عن أبرز توصياتها ومقترحاتها بشأن قانون حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.وقال رئيس اللجنة النائب أرشد الصالحي في تصريح صحفي، إن “لجنته عقدت اجتماعات عدة مع اللجان الساندة كالأمن والدفاع والقانونية والثقافة والاعلام وغيرها حول قانون حرية الراي والتعبير والتظاهر السلمي”.وأضاف أنه “تمت إضافة بعض المقترحات على القانون”، مبيناً أن “مسودة القانون كانت تنص على أخذ الإذن من الحكومة قبل تنظيم التظاهرة ،إلا أن اللجنة أضافت مقترحاً بإخبار رئيس الوحدة الإدارية والمتمثلة بالمحافظ عن موعد ومكان التظاهرة”.وأشار الى أن “هناك رأياً بأن يتم إخباره قبل 72 ساعة أو 5 أيام […]

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