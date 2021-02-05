2021/02/05 | 13:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيدي

كشفت مديرية الموارد المائية في صلاح الدي، اليوم الجمعة، عن استعداداتها لهطول الأمطار في المحافظة.

وقال مدير الموارد المائية بسام عبد الواحد لوكالة الأنباء العراقية( واع): إن "ما يخص موجة الأمطار لهذا اليوم ونهار غد ،فإن شدة الأمطار تكون جنوب المحافظة ،وأما وسط وشمال محافظة صلاح الدين فسوف تكون الأمطار خفيفة ومتوسطة"، لافتاً الى أن "مديرية الموارد المائية وكافة تشكيلات الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة استعداداً للأمطار".

وأوضح أن "المديرية نشرت مقاييس للأمطار على عموم الأقضية والنواحي ضمن المحافظة فضلاً عن صيانة المناطق الضعيفة في السداد الفيضانية ،وكذلك تسليك وتطهير أغلب المهارب ومصبات مبازل سيول الأمطار باتجاه عمود نهر دجلة"، مشيراً الى أن "إطلاقات تصاريف عمود نهر دجلة فهي تصاريف طبيعية ولا توجد أي إطلاقات إضافية لا من سد الموصل ولا من المصدرين ضمن المحافظة (الزاب الأعلى والأسفل )وفي حالة ورود أي موجات أو تصاريف تنذر بخطر سوف يتم إبلاغ كافة الوحدات الإدارية ومديرية الدفاع المدني بذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موارد صلاح الدين تستعد لموجة هطول الأمطار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موارد صلاح الدين تستعد لموجة هطول الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).