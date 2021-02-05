2021/02/05 | 13:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الجمعة، عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأشارت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 شباط 2021)، إلى تسجيل 80 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وتماثل 30 مريضاً للشفاء.

ولم تسجل المحافظة، وفق الموقف الوبائي، أية حالة وفاة جراء الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغت نسبة الشفاء 96%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تعلن الحصيلة الوبائية ليوم الجمعة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تعلن الحصيلة الوبائية ليوم الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).