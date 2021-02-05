وفاة الفنان عزت العلايلي عن عمر يناهز 86 عاما

2021/02/05 | 13:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محمود العلايلي وفاة والده الفنان عزت العلايلي عن عمر يناهز 86 عاما.

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