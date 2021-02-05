المالية النيابية: استقطاع 20% من مخصصات الرئاسات الثلاث في موازنة 2021

2021/02/05 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت اللجنة المالية النيابية استقطاع نسبة عشرين بالمئة من تخصيصات الرئاسات الثلاث في موازنة عام ألفين وواحد وعشرين وتخفيض سقف الانفاق إلى مئة وثلاثين تريليون دينار.

وأكدت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريحات صحفية إلغاء فقرة الاستقطاعات الواردة في مسودة مشروع الموازنة وتعويضها بتطبيق قانون ضريبة الدخل، إضافة إلى تخفيض سقف الانفاق في الموازنة من مئة وأربعة وستين تريليون دينار الى مئة وثلاثين تريليوناً، مشيرة إلى أن الموازنة تضمنت الكثير من الإصلاحات بما في ذلك زيادة الإيرادات.

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