"القلق المبكر"..سر يفوق وتيرة الإصابات المتزايدة: هل تخفي وزارة الصحة شيئًا؟

2021/02/05 | 13:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

لم تكد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق أن تعود للمستويات "الألفية" بعد، حتى بدا قلق وزارة الصحة يبدو واضحًا بشكل مبكر، حيث عاود العراق لتسجيل إصابات تتجاوز الألف إصابة بالفعل بعد أشهر من استقرارها تحت الـ800 إصابة.

ووسط الوتيرة المتصاعدة من القلق والتلويح بإعادة الإجراءات الوقائية المتشددة، لم تفسر وزارة الصحة سبب قلقها البالغ، فضلًا عن السبب وراء ارتفاع الإصابات

القلق "المبكر" لوزارة الصحة، أشعل جملة تساؤلات ومخاوف حول وجود "قضيّة خفيّة" لم تفصح عنها وزارة الصحة بعد، تتعدى قضيّة تزايد أعداد الإصابات، خصوصًا وأن قلق الوزارة جاء "مبكرًا" فور تجاوز الإصابات الـ800 إصابة فقط، فضلًا عن اعتبار هذا القلق الذي تمثل عبر إصدار الوزارة عدة بيانات تحذيرية خلال أيام قليلة، فضلًا عن التصريحات "المريبة" لمسؤولين في الوزارة إلى وسائل الإعلام المختلفة، فضلًا عن اتخاذ مجلس الوزراء عدة قرارات تتعلق بالتشديد على الإجراءات الوقائية، وطرح احتمالية عودة الإغلاق وفرض حظر التجوال، كلها تحركات أعلى وتيرة من مقدار الارتفاع في الإصابات.

اقرأ/ي أيضًا: توضيح مطمئن من الصحة العالمية: "نيباه" لن يضرب في العراق

ووسط الوتيرة المتصاعدة من القلق والتلويح بإعادة الإجراءات الوقائية المتشددة، لم تفسر وزارة الصحة سبب قلقها البالغ، فضلًا عن السبب وراء ارتفاع الإصابات، سوى إرجاع الأمر كالعادة إلى مبرر "عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية"، بالرغم من أن عدم الالتزام ليس حديث عهد في الشارع العراقي، بل هو مستمر على مستوى واحد حتى في الفترة التي كانت الإصابات تسجل أرقامًا تحت الـ500 إصابة يوميًا، الأمر الذي يستدعي البحث عن مستجدٍ أدى لهذا الإرتفاع.

سبب قد يكون وراء دخول الإصابات "المستوى الألفي"

أطلقت وزارة الصحة والدوائر التابعة لها، على خلفية ارتفاع الإصابات إلى مستويات الـ800 و الـ900 إصابة، نشاطات فورية وإجراءات اتخذتها في الفترات التي شهد فيها العراق ذروة تفشي الفيروس، وفي 1 شباط/فبراير، أي في اليوم الذي كان العراق قد سجل 984 إصابة فقط، وقبل الدخول للموجة الألفية، أعلنت وزارة الصحة عبر متحدثها الرسمي سيف البدر، إطلاق "حملة وطنية كبر" في جميع المحافظات لمتابعة الإجراءات الوقائية، وإجراء المسوحات بنوعيها (البي سي ار) والفحص السريع بشكل عشوائي.

هذا الإجراء الذي كانت وزارة الصحة قد وصفته في الأشهر الماضية بـ"التحري الفعال"، والذي اتخذته في وقت سابق، تزامن حينها مع ارتفاع الإصابات إلى 4 آلاف إصابة يوميًا كمعدل، فيما أرجعت الوزارة حينها ارتفاع الإصابات إلى هذه الحملة التي ترصد الإصابات الكامنة والمخفية، بحسب وصفها.

وبعد يوم واحد فقط من الإعلان عن هذه الحملة في 1 شباط/فبراير، سجل العراق 1135 إصابة، وهو أول دخول للمستوى "الألفي" والذي ما زال مستمرًا منذ أيام، فيما يمكن اعتبار هذا الإجراء، تفسيرًا أوليًا لارتفاع الإصابات في الموقف الوبائي لهذا المستوى.

الصحة تفقد دليلها العلمي لوحيد

كانت وزارة الصحة في العراق، ومنذ تفشي السلالة الجديدة لكورونا في العالم، وهي تراهن على "دليلها الوحيد" بعدم دخول السلالة الجديدة للبلاد، والمتمثل بعدم ارتفاع الإصابات المتسارع.

مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير قال في تصريحات متلفزة في وقت سابق، إنه "لم نسجل أية إصابة جديدة بسلالة كورونا الجديدة في العراق"، مبينًا أن "دول المنطقة التي سجلت إصابات بالسلالة، سجلت إصابات وافدة من الدول الموبوءة في أوروبا، ولم تسجل أي إصابة لمواطنيها".

وأضاف أن "أحد علامات السلالة الجديدة هو تفشي الفيروس وسرعة انتشاره، وهذا لم يحدث حتى الآن ما ينفي دخولها للعراق، وهو دليل علمي".

أشّرت الصحة ارتفاعًا في الحالات الحرجة وهي الحالات التي تتسم بخطورة الإصابة واحتياج المصابين إلى عناية مركزة وأجهزة تنفس اصطناعي

وعلى ضوء هذا التصريح، يبدو أن وزارة الصحة اليوم في موقف صعب، حيث يقود الارتفاع الجديد للإصابات إلى فقدان وزارة الصحة دليلها الوحيد على عدم دخول السلالة الجديدة، وسط عدم امتلاك العراق الأجهزة الطبية الخاصة بالتعرف على نوع الإصابات وما إذا كانت من نوع السلالة الجديدة.

اقرأ/ي أيضًا: لم تتطرق إلى حصة المسؤولين..



الحكومة تحدد المشمولين بشحنة لقاح الجائحة

ويمكن أن يفسر هذا السبب، قلق وزارة الصحة "المبكر"، ليكون ارتفاع الاصابات غير الكبير، ليس هو ما يقلق الوزارة لذاته، بل لاحتمالية كونه مؤشرًا أوليًا على دخول السلالة الجديدة للبلاد، خصوصًا مع ارتفاعها بشكلٍ مفاجئ دون حدوث أي مستجد.

سبب آخر يقلق الصحة

وعقب أيام من التساؤلات والترجيحات، يبدو أن وزير الصحة كشف بشكل غير مباشر، سببًا آخر يعمق القلق لدى وزارته، وذلك بعد أن أشرت الوزارة "ارتفاع في الحالات الحرجة"، وهي الحالات التي تتسم بخطورة الإصابة، واحتياج المصابين إلى عناية مركزة وأجهزة تنفس اصطناعي، وذلك بعد أن كانت الإصابات في العراق وطول الفترة السابقة تتسم بأنها خفيفة ولا تحتاج إلى العلاج في المستشفيات، حتى خلت معظم المستشفيات المخصصة للجائحة في البلاد.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريحات متلفزة تابعها "ألترا عراق"، إن "مؤشر خطورة الإصابات هو زيادة الحالات الحرجة مؤخرًا".

وأضاف أن "قرار الحظر يخص اللجنة العليا للصحة والسلامة بناء على معطيات الموقف الوبائي"، مؤكدًا "مستمرون بمتابعة حالات المرضى الراقدين في العناية المركزة ونضع في الحسبان ماذا سيحصل بعد أسبوع أو أسبوعين".

اقرأ/ي أيضًا:

قاتل جديد قد يتسلل إلى العراق قبل وصول الترياق

تحذير شديد من الصحة العراقية: 5 أسباب..



وموجة الوباء القادمة أقسى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("القلق المبكر"..سر يفوق وتيرة الإصابات المتزايدة: هل تخفي وزارة الصحة شيئًا؟) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("القلق المبكر"..سر يفوق وتيرة الإصابات المتزايدة: هل تخفي وزارة الصحة شيئًا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).