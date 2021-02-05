الفنان عزت العلايلي في ذمة الله

2021/02/05 | 13:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، وفاة الفنان القدير عزت العلايلى عن عمر ناهز 86 عاما.ونقلا عن صحيفة “الأهرام” المصرية، أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان عزت العلايلي منذ قليل عن عمر يناهز ٨٦ عامًا.وأضاف زكي أن “جنازة الراحل سوف تُشيع بعد صلاة العصر من مسجد المروة بمنطقة دريم لاند بمدينة ٦ أكتوبر”.وكان آخر ظهور للراحل خلال تكريمه ضمن فعاليات الدورة الأخيرة بمهرجان الإسكندرية السينمائي في نوفمبر الماضي بعد رحلة ثرية من الأعمال الفنية.

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