اندلاع حريق في سوق اربيل الكبير

2021/02/05 | 13:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحترقت عدد من المحال التجارية في سوق اربيل الكبير جراء اندلاع حريق صباح اليوم الجمعة 5/2/2021.

وحسب المعلومات التي حصل عليها PUKmedia، فإن مدفـأة تعمل بالغاز تسببت في اندلاع الحريق في محل لبيع الادوات الكهربائية ومواد البناء، وقد تسبب الحادث باحتراق المحل بالكامل واحتراق اكثر من نصف المحل الذي بجواره.

PUKmedia

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