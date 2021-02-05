2021/02/05 | 13:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت اللجنة المالية النيابية في العراق، عن استقطاع 20% من موازنة الرئاسات الثلاث في موازنة العام 2021، مؤكدة تخفيض سقف الموازنة إلى 130 تريليون دينار بدلاً من 164 تريليوناً.وقالت النائبة ماجدة التميمي عضو اللجنة لوكالة الأنباء العراقية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مالية" النواب العراقي تعلن استقطاع 20% من موازنة الرئاسات الثلاث) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مالية" النواب العراقي تعلن استقطاع 20% من موازنة الرئاسات الثلاث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).